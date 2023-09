Fuad revela qual o maior problema de Belo Horizonte

440

Prefeito Fuad Noman afirma que o Anel Rodoviário é o maior desafio da administração pública (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), disse que o Anel Rodoviário é o maior problema da capital mineira e um grande desafio da administração pública. Em entrevista para o programa “EM Minas”, transmitido pela TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, ele detalhou quais são os planos para a região e explicou quais as dificuldades.









Fuad lembrou que nos próximos anos estão previstos oito novos viadutos para o anel, feitos em convênio no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





“A promessa é que o primeiro viaduto que tivesse projeto pronto já viria o dinheiro, nós já temos o que pega a BR-040, a saída para Brasília e a saída que vai para a Via Expressa; isso custa R$ 62 milhões. Nossa expectativa é que o presidente Lula possa trazer o convênio para assinarmos, recebendo os recursos para fazer esses viadutos”, continua Fuad.





O prefeito ainda afirma que é preciso um esforço muito grande para mudar os pontos de estrangulamento da pista, mas que além dos viadutos, muitas obras ainda precisam ser feitas. “Eu espero que tão logo esses viadutos estejam concluídos nós possamos fazer novas áreas de saída, aumentar um pouco algumas pistas, mas eu diria que isso é coisa para outros governos”, completa.

