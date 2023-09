Orion Teixeira estreia coluna no Estado de Minas nesta segunda-feira (18)

Jornalista Orion Teixeira, novo colunista de Política do jornal Estado de Minas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O jornalista Orion Teixeira estreia, a partir de amanhã (18/9), sua coluna no Estado de Minas, a 'Além do Fato'. As publicações serão toda segunda e quinta-feira, espaço em que o autor vai analisar e debater o cenário político.