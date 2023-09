'Clima de velório', diz Nikolas Ferreira sobre o Dia da Independência

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi outro político a se manifestar em sua rede social sobre o 7 de Setembro. Ele postou um vídeo na sua conta do Instagram no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , ao lado da primeira-dama Janja, desfilava no Rolls Royse, carro carro oficial da Presidência da República, para acompanhar o desfile cívico-militar no dia da Independência do Brasil.