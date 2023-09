Comandante do exército pede autorização a Lula para iniciar desfile

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (7/9) do desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (foto: Instagram/Reprodução)

Em continência diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o comandante militar do Planalto, Ricardo Piai Carmona, pede permissão ao chefe do Executivo brasileiro para dar início ao desfile de comemoração do 7 de Setembro, nesta quinta-feira (7/9)"Comandante Militar do Planalto, solicito permissão à Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico militar em comemoração ao ducentésimo primeiro ano da Independência do Brasil".



A resposta do presidente foi: "Permissão concedida".





Os populares presentes foram ao êxtase, com aplausos e gritos.





