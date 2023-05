Em lua de mel nas Maldivas, Nikolas Ferreira grita por Bolsonaro

Um vídeo em que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que está em sua lua-de-mel nas ilhas Maldivas, grita o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais neste final de semana. O parlamentar casou-se no último domingo (30/4), com a modelo Lívia Bergamim Orletti, em cerimônia foi realizada no interior do Espírito Santo.

No registro, compartilhado temporariamente no Instagram de Nikolas, é possível ver o deputado nas águas do Oceano Índico, afirmando não haver chances de que tubarões o impeçam de entrar no mar. Em seguida ele declara: “Eu não me importo, ninguém aqui me entende mesmo.”