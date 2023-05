Regina Duarte é advertida de novo por vídeo distorcido de Lula

A atriz já foi advertida outras vezes pela plataforma por publicar informações falsas ou distorcidas (foto: Divulgação/Alan Santos)

A atriz e ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte foi advertida pelo Instagram por publicar um vídeo, em 27 de abril, distorcendo uma fala do presidente Lula (PT).O vídeo mostra um trecho da entrevista de Lula no, durante a campanha presidencial, em outubro do ano passado.





“Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que está falando das meninas venezuelanas, fala textualmente: 'Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir'. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem e que são pessoas sérias. Sabe?”, afirmou Lula.





A atriz tirou de contexto a fala do presidente e disse que Lula “perdeu a noção”. Na publicação, o Instagram colocou uma advertência de que o vídeo foi adulterado. "Verificadores independentes afirmam que o vídeo ou áudio foi editado de uma forma que pode enganar as pessoas", explica o aviso.

A publicação recebeu um aviso de que o vídeo foi adulterado (foto: Reprodução/redes sociais )

Advertências anteriores

Esta não é a primeira vez que a plataforma adverte Regina Duarte por publicar notícias falsas ou distorcidas. Em abril, ela postou um vídeo dando a entender que os atos golpistas de 8 de janeiro teriam sido cometidos por apoiadores de Lula





Em fevereiro, a atriz compartilhou um vídeo intitulado "Lula Não Foi Eleito pelo Povo, Ele Foi Escolhido e Eleito pelo STF e TSE". Na ocasião, a publicação foi replicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em redes sociais.





Em março, a conta de Regina Duarte no Instagram já havia sido alvo de avisos por divulgar conteúdo falso. O usuário, ao tentar seguir o perfil da atriz, recebe uma mensagem dizendo que a conta dela costuma publicar informações falsas.

O usuário que deseja seguir a atriz na plataforma recebe aviso de que o perfil costuma publicar informações falsas (foto: Reprodução/redes sociais )





Pelo contexto, Lula parece defender a mentira como arma política. Na ocasião, o petista disse que Bolsonaro tinha o hábito de propagar desinformação e comentou o episódio em que o ex-presidente afirmou que havia "pintado um clima" com adolescentes venezuelanas.