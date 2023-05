Regina Duarte debocha de investigação da PF contra Bolsonaro

"Por que eu preciso provar que me vacinei, e a urna eletrônica não pode provar que eu votei?", questionou a atriz. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Regina Duarte voltou a causar polêmica nas redes sociais ao ironizar a investigação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nessa quinta-feira (4/5), a ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro publicou uma imagem comentando a necessidade de se comprovar o registro de vacina.

O comentário foi rapidamente interligado por internautas ao caso da investigação contra o ex-presidente e sua vacinação contra a COVID-19.

"A pergunta que não quer calar é: Por que eu preciso provar que me vacinei, e a urna eletrônica não pode provar que eu votei?", questionou ela, usando um meme com a face do humorista Eduardo Sterblitch ao fundo. "Simples assim: mostra aí o código fonte", completou Regina, na legenda do post.

Esta não foi a primeira vez que a artista compartilha sua opinião sobre o processo eleitoral. Em fevereiro deste ano, Regina compartilhou um vídeo de Felipe Marcelo Gimenez, procurador de Mato Grosso do Sul, em que ele questiona, sem qualquer embasamento, a vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano passado.

No dia 23 de abril, a atriz foi advertida pelo próprio Instagram por outro motivo. Ela publicou uma fake news em que um dos manifestantes dos atos de 8 de janeiro seria seguidor do PT. A rede social atestou a falsidade da publicação e foi notificada.