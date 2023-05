Regina Duarte sobre o Governo Lula: 'Bem abaixo das piores expectativas'

Recentemente, a atriz chegou a receber uma punição do Instagram por publicar uma fake news (foto: Carolina Antunes/PR - 22/1/2020) A atriz e ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), Regina Duarte, criticou os primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (1º/5). Ela compartilhou uma publicação em que faz um “balanço” negativo dos resultados das primeiras medidas do petista, e disse que “já tá abusivo demais”.













Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

O texto foi publicado por Regina Duarte no Instagram com uma legenda que diz: “Eu preferia me manter discreta, evitando confronto, mas acontece que já tá abusivo demais, não tá? Parabéns, tá bem abaixo das piores expectativas”.





Recentemente, a atriz chegou a receber uma punição do Instagram por publicar uma fake news a respeito dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Na ocasião, ela publicou o vídeo em que um homem com uma bandeira do PT durante o ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Na verdade, o objeto havia sido furtado e usado por apoiadores de Jair Bolsonaro.





O Instagram afirma que o conteúdo foi analisado por verificadores independentes que atestam a falsidade. A postagem recebeu um selo de informação falsa.