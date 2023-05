'Religião não pode se sobrepor às regras', diz comentarista da CNN

O historiador e comentarista político Marco Antônio Villa, da CNN, criticou a campanha da bancada evangélica da Câmara dos Deputados contra a PL das Fake News (PL 2630/20), que regula a internet. Ele atribuiu as polêmicas acerca da proposta aos parlamentares religiosos.

“A discussão das fake news mistura princípios morais religiosos com as regras da ordem legal e, principalmente, da ordem constitucional. Ou seja, as regras ‘internas’ de uma religião não podem se sobrepor às regras da sociedade, em outras palavras, o ordenamento legal de uma sociedade”, argumentou Villa.