Regina Duarte publica mais uma fake news e é advertida pelo Instagram

Vídeo mentiroso era sobre os atos em que bolsonaristas depredaram o Planalto (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais uma vez, a atriz Regina Duarte, 76, recebe uma punição do Instagram. Ela publicou uma fake news a respeito dos manifestantes golpistas de 8 de janeiro e a postagem recebeu um selo de informação falsa.O vídeo mentiroso era sobre os atos em que bolsonaristas depredaram patrimônio público. Logo no começo, uma frase diz: "Imagens que a mídia não irá mostrar".Em determinado momento é mostrado um homem com uma bandeira do PT como se fosse ele o baderneiro. Na verdade, a bandeira havia sido furtada e eram apoiadores de Jair Bolsonaro quem vandalizavam os prédios dos Poderes da República. O Instagram afirma que o conteúdo foi analisado por verificadores independentes que atestaram a falsidade.Regina Duarte, que já trabalhou com Bolsonaro, já tinha recebido outras chamadas de atenção da plataforma. Tanto que toda vez que uma pessoa tenta seguir a atriz recebe um alerta de que o perfil dela costuma publicar muitas fake news. "Tem certeza que deseja seguir Regina Duarte ?", diz."Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", é o que diz o alerta assim que um novo usuário clica em "seguir".A última informação falsa que ela havia publicado foi em fevereiro, sobre os yanomamis . Regina também divulgou inverdades sobre o processo eleitoral.