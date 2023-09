Postura de Zema com Lula é 'politicamente equivocada', diz Gleisi Hoffmann

440

Zema se encontrou com Lula em apenas uma oportunidade desde o inicio do mandato (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)









A petista ainda afirma que, apesar da relação difícil, o presidente não faltará com Minas Gerais. “O presidente Lula tem relação com Minas Gerais, jamais faltará com o povo mineiro. Seus programas e projetos chegarão até a população independente da postura do governador, que, ao meu ver, é equivocada politicamente”, completou.





Desde que assumiu o Executivo nacional, Lula se encontrou com Zema em apenas uma oportunidade, quando o presidente se reuniu os governadores em janeiro para ouvir as pautas de cada estado. Em outras oportunidades, o Governo Estadual tem mandado representantes de segundo escalão, como secretários adjuntos.





Em agosto, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), cumpriram agenda em Belo Horizonte mas Zema não compareceu mesmo com o compromisso marcado na agenda oficial.





Os ministros minimizaram a ausência, afirmando que a orientação de Lula é tratar todos os estados da mesma maneira. Ainda no mesmo mês, o governador também faltou ao evento de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), onde o presidente convidou todos os chefes estaduais - Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) também não compareceu.





Por outro lado, Zema tem se encontrado com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em outras ocasiões. Os dois estiveram juntos, por exemplo, na exportação do primeiro lote de lítio para a China e na entrega de 30 veículos do programa de renovação da frota no complexo industrial da Iveco, em Sete Lagoas. Na última ocasião, o governador afirmou que Lula é “muito bem-vindo”.





"Convido o presidente Lula para estar presente aqui. Vamos completar um ano da instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e em breve iniciaremos as obras do metrô na capital, então o presidente Lula será muito bem-vindo ao nosso estado, para presenciar o desenvolvimento que está acontecendo", disse Zema.

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou a postura com que o governador Romeu Zema (Novo) tem tratado a relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mineiro tem se esquivado de encontros com os ministros da gestão petista e com o próprio chefe do Palácio do Planalto, mas já o convidou para visitar o estado.