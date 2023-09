Bolsonarista casa usando tornozeleira e véu com bandeira do Brasil

440

Tornozeleira eletrônica e véu da bandeira do Brasil marcaram a cerimônia de casamento (foto: (X/biakicis/Reprodução))

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou, na noite deste sábado (2/9), imagens do que seria o casamento de uma das mulheres presas nos atos golpistas de 8 de janeiro, solta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para aguardar o julgamento em liberdade.

Dois detalhes inusitados foram apontados pela parlamentar: a bolsonarista estava com tornozeleira eletrônica, exigida pelo STF para os que esperam em liberdade pelo julgamento , e usava um véu com a bandeira do Brasil.

“Casamento de uma das mulheres presas em Brasília, usando tornozeleira. Como véu, a bandeira do Brasil. Impossível não se emocionar”, escreveu Bia Kicis ao compartilhar o vídeo no X, ex-Twitter. A deputada não informou o nome da noiva ou a data da celebração.

Veja o casamento

Casamento de uma das mulheres presas em Brasília, usando tornozeleira. Como véu, a bandeira do Brasil. Impossível não se emocionar. pic.twitter.com/HRag7pt3Ft %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) September 3, 2023

As imagens dividiram a opinião dos usuários da rede depois de viralizar. O vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. “Lindo, corajoso e emocionante! Felicidade para o casal! Essa moça é o verdadeiro símbolo da resistência”, comentou uma mulher que se identifica como bolsonarista.

“Que gente cafona”, comentou outra pessoa. “Quem é que se emociona com bandido? Bia. Pelo amor de Deus”, disse outro. “Maravilhosa! Lindíssima! A justiça será divina!”, rebateu outra apoiadora.