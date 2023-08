Moraes manda soltar mais 90 presos nos atos golpistas de 8 de janeiro

440

As 37 mulheres e os 53 homens soltos deverão seguir medidas cautelares, como comparecer semanalmente à Justiça (foto: (Joedson Alves/Agencia Brasil))

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou a soltura de mais 90 pessoas presas nos atos golpistas de 8 de janeiro. As 37 mulheres e os 53 homens soltos deverão seguir medidas cautelares, como comparecer semanalmente à Justiça.

Além disso, Moraes também aplicou outras sanções, como cancelamento de passaportes, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais e suspensão do porte de armas.

De acordo com o ministro, os presos não representam mais riscos às investigações, que apura a organização e desenvolvimento do ato que queria tomar o poder do Brasil e derrubar as instituições democráticas.

Leia: 8 de janeiro: imagens do Ministério da Justiça vão para CPMI

Os acusados do dia 8 respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; golpe de Estado e crime contra o patrimônio público tombado.