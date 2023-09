Kassab garante apoio integral ao prefeito Fuad Noman

440

Apoio de Kassab deve garantir estabilidade de Fuad no comando da prefeitura (foto: Reprodução/Redes Sociais) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve uma longa reunião com o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, neste sábado (2/9). A conversa girou em torno das articulações para a disputa eleitoral de 2024. O cacique da legenda garantiu apoio integral ao prefeito, segundo apurou o Estado de Minas.









Kassab vê Fuad como o nome natural do partido em Belo Horizonte e toda a estrutura partidária estaria à disposição do prefeito. O afago do presidente do PSD, um dos nomes mais influentes da política nacional, ocorre em um momento em que alas do partido em Minas Gerais externam insatisfação com a condução da prefeitura.





Fuad afirmou que o encontro foi “importante e produtivo” e que o PSD está unido para avançar em políticas públicas e “melhorar a vida das pessoas”. O gesto deve garantir uma estabilidade no comando da Capital Mineira, que já passa por imbróglios na Câmara Municipal.





O fato é que o prefeito ainda tem diversos caminhos que podem ser seguidos e o diálogo com o Partido dos Trabalhadores (PT) não está descartado, mesmo com a pré-candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT).