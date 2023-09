Rogério Correia quer volta de políticas do PT e bancada de esquerda na CMBH

440

Rogério Correia afirma que é preciso estimular a participação social e aumentar a bancada de esquerda na Câmara Municipal (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)









“Precisamos construir uma grande chapa de vereadores e vereadoras da nossa federação e do nosso partido. Vamos pensar em todos que serão candidatos. A gente já sofre muito com o ‘centrão’ lá na Câmara dos Deputados, tomara que eu não tenha que sofrer com o centrão aqui ”, disse Rogério.





O petista afirma que tem todas as condições de ganhar as eleições em 2024 , mesmo tendo que enfrentar candidatos fortes. Se confirmada sua candidatura no ano que vem, Rogério Correia deve enfrentar o pupilo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL).





Ainda em seu discurso, o parlamentar defendeu a preservação da Serra do Curral - cobrando para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crie um parque nacional no cartão postal de BH -, defendeu a volta do orçamento participativo na cidade e a expansão do Minha Casa Minha Vida.





“É importante ressaltar a participação popular. Não se consegue fazer reformas e mudanças em lugar nenhum do mundo se não tiver uma base social organizada e consciência política. Foi esse cuidado. Retomar a participação é fundamental para avançar no que foi o conceito do orçamento participativo”, disse Rogério.





Rogério era amplo favorito a ser o pré-candidato do partido, mas havia outros nomes cotados, como as deputadas estaduais Macaé Evaristo (PT) e Beatriz Cerqueira (PT), que parabenizaram o colega.





O evento que lançou o nome do deputado federal para o pleito de 2024 contou com a cúpula da legenda em Minas Gerais, como o presidente do PT-MG, Cristiano Silveira, o líder da bancada petista na Assembleia Legislativa, Ulysses Gomes, e outros deputados. Patrus Ananias, deputado federal e ex-prefeito da capital, foi uma presença de honra que recebeu muitos aplausos.

O pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2024, deputado federal Rogério Correia, fez um discurso para a militância do partido defendendo a volta de políticas sociais e um aumento na bancada de esquerda na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O parlamentar se reuniu com a cúpula da sigla em Minas, a militância e os movimentos sociais, neste sábado (2/9), na Central Única dos Trabalhadores (CUT).