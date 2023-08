Zema convida Lula para Minas: 'Será muito bem-vindo'

440

Apesar do convite, Zema não tem marcado presença em eventos do governo Lula quando é convidado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), convidou, nesta quarta-feira (16/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vir ao estado. Apesar das criticas recentes a gestão petista, Zema afirmou que Lula será muito bem-vindo a presenciar o trabalho que está sendo feito pelo Executivo mineiro.









A declaração ocorreu durante um evento com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no complexo industrial da Iveco, em Sete Lagoas, na Grande Belo Horizonte, onde houve a entrega de 30 veículos do programa de renovação da frota.





De acordo com o vice-presidente, serão 20 caminhões para o Grupo Sada e 10 ônibus urbanos para a empresa Melissatur, de Curitiba. O programa faz parte da Medida Provisória 1.175/2023, de junho, que estabelece um mecanismo de desconto para facilitar a compra de veículos.





As montadoras vão receber créditos em troca de um desconto patrocinado, abatido diretamente do valor final, entre R$ 2 mil a R$ 8 mil para os carros; R$ 33,6 mil a R$ 80,3 mil para caminhões; e R$ 38 mil a R$ 99,4 mil para ônibus e vans.