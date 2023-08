Mauro Cid contrata advogado crítico de delação premiada

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está preso desde o dia 3 de maio (foto: Reprodução/Agência Senado)

O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), contratou o advogado Cezar Roberto Bitencourt, especialista em Direito Penal, para assumir a sua defesa. Mauro Cid foi preso no dia 3 de maio , em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de adulteração no cartão de vacina do ex-presidente, sua filha, e familiares de Cid.