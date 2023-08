Advogado deixa a defesa de Mauro Cid por 'quebra de confiança'

440

Fenelon (esq.) e Mauro Cid (dir.) teriam rompido antes da operação da PF na sexta-feira (11/8) (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O advogado Bernardo Fenelon deixou a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, no início da última semana. Fenelon havia assumido o posto pouco depois que o militar foi preso, ainda em maio, em operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de adulteração no cartão de vacina do ex-presidente, sua filha, e familiares de Cid.









No entanto, em diversos depoimentos à PF, Cid optou pelo direito de ficar em silêncio , assim como em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O motivo do rompimento entre Fenelon e Mauro Cid, segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, para o g1, foi a “quebra de confiança” entre os dois.





Fenelon já não seria advogado de Cid desde antes da “Operação Lucas 12:2”, dessa sexta-feira (11/8), que mirou o militar, seu pai o general da reserva Mauro Lourena Cid , o tenente Osmar Crivelatti, e o advogado de Bolsonaro Frederick Wassef.