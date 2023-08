Joias de Bolsonaro: Wassef nega envolvimento em venda ilegal

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef, negou envolvimento no esquema de venda ilegal de presentes do acervo da União, revelado pela Polícia Federal (PF) nessa sexta-feira (11/8). Ele classificou as acusações como uma “total armação” e “pura mentira”.

Wassef foi alvo da Operação “Lucas 12:2” junto com o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, o tenente-coronel Mauro Cid e o tenente Osmar Crivelatti. Os dois últimos faziam parte da ajudância de ordens de Bolsonaro.

É falso que Lula e Dilma furtaram itens do Palácio do Planalto

O grupo teria vendido um “kit ouro Branco” entregue a Bolsonaro em outubro de 2019, composto de um anel, abotoaduras, rosário islâmico e um relógio Rolex, produzido em outro branco e diamantes. Porém, o grupo precisou recomprar os itens após serem informados sobre a possibilidade do TCU pedir o retorno do material.

A PF apura se o grupo utilizou estrutura do governo para desviar joias entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais do ex-presidente. As investigações apontaram que o valor conseguido pelos suspeitos foi convertido em dinheiro vivo e ingressou no patrimônio pessoal do grupo.