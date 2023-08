'Apagão foi falha técnica, Estamos com sobra de energia', diz ministro

440

Ministro disse que há 'sobra de energia' no país e que apagão foi causado por 'falha técnica' (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o apagão registrado nessa terça-feira (15/8), que atingiu 25 estados e o Distrito Federal, foi provocado por um "erro técnico". Em entrevista ao programa 'Bom Dia Ministro', transmitido na manhã desta quarta (16), o ministro disse que há "sobra de energia" no país, e ressaltou que o governo tem urgência para esclarecer os fatos.





De acordo com Costa, ele conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta manhã, e eles cobram um detalhamento sobre as causas do apagão.













Ele também ressalta que o Brasil não sofre com falta de energia no momento. "Não é o caso nesse momento. Nós estamos com sobra de energia. Os reservatórios estão todos cheios. Não há razão, nem de oferta, nem de demanda, para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica. Precisa identificar o que foi que aconteceu, e espero que o mais rápido possível", completou.

Investigação na PF





O apagão foi causado por uma interrupção de energia na interligação Norte/Sudeste. Segundo o ministro, o ocorrido não tem a ver com problemas de segurança energética e foi um evento "extremamente raro". Sem explicar ao certo os motivos da falha, Silveira afirmou que os dados técnicos serão disponibilizados nas próximas 48 horas.