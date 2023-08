Vídeo: prefeito do PT finge queda de moto e provoca oposição

440

O prefeito de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, Daniel Sucupira (PT), viralizou nas redes sociais pela participação que teve em um dos eventos da Exposição Agropecuária dos Vales Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus (Expovales).

No entanto, tudo não teria passado de uma “brincadeira”. O prefeito foi substituído por um boneco. Portanto, quem caiu foi o boneco, não acontecendo nada com o chefe do Executivo.

Na sequência, Sucupira pega o microfone do apresentador da Exposição e diz: “Avisa à oposição que o pai ‘véi’ está de volta”, disse o petista.

Prefeito parabeniza a festa nas redes

Além de viralizar nas redes sociais, Daniel Sucupira usou o perfil oficial no Instagram para comentar sobre a Exposição.