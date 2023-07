Denúncia contra prefeito de Divinópolis, irmão de Cleitinho, avança

440

O prefeito de Divinópolis e o chefe de gabinete fizeram um vídeo dizendo que pedem dinheiro a empresários para obras (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O vereador Flávio Marra (Patriota), de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, recorreu à Procuradoria-Geral de Justiça e protocolou, nessa quarta-feira (19/7), em Belo Horizonte, notícia de fato pedindo que seja apurado o suposto recebimento de dinheiro de empresários pelo prefeito Gleidson Azevedo (Novo) e pelo chefe de gabinete Talles Duque . O ofício ganhou reforço de outros oito parlamentares.



O documento foi baseado no vídeo em que o prefeito Gleidson Azevedo (Novo), admite que pede dinheiro para empresários para calçamento de ruas e obras públicas. Em 13 de julho, uma representação chegou a ser protocolada, também por Marra, porém no Ministério Público em Divinópolis.



A gravação foi compartilhada nas redes sociais do prefeito – irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e também do deputado estadual Eduardo Azevedo (PSC) – em 8 de julho. Ao lado do chefe de gabinete, ele se antecipa a supostos áudios em que ambos aparecem pedindo dinheiro para manutenção do aparelho público.



"Estão falando que vão soltar vídeos meus e do Talles pedindo dinheiro para empresário, R$ 2 mil, não sei o quê. Sempre pedi aos empresários mesmo, gente. E vou continuar pedindo. Sempre pedi para poder adotar, poder reformar, para poder pagar um calçamento, poder pagar a mão de obra. Até o Talles, meu anjo negro?”, diz Gleidson no vídeo.

“Contraprestações”



Assim como a primeira denúncia, Marra aponta suspeita de que as doações possuem contraprestações de favores contrários à lei e a moralidade.



Neste novo documento, ele ainda menciona a contradição do prefeito. Em entrevista à Rádio Divinópolis – quando falava sobre o pedido de cassação de mandato por improbidade administrativa - Gleidson chorou e disse que nunca tinha pedido dinheiro a empresários para o bolso dele.



“O que aumenta ainda mais a suspeita devido à grande contradição nas afirmações do prefeito”, argumenta os vereadores.



O documento também frisa que a lei que instituiu o programa “Adote um Bem Público” – justificativa usada pela prefeitura - não prevê doação em dinheiro, apenas a possibilidade de pessoa física e jurídica ficarem responsáveis pela manutenção e melhorias de áreas comuns, mediante chamamento público.



Marra solicitou informações à prefeitura a respeito de eventual recebimento de doação, porém não recebeu retorno até o momento.

Também assinaram a denúncia:

“Uma vez que há uma lei municipal orçamentária anual com previsões de receitas e despesas do município, onde não há previsão de quaisquer tipos de doações”, cita na notícia de fato.

Eduardo Print Jr (PSDB)

Ademir Silva (MDB)

Hilton de Aguiar (MDB)

Edsom Sousa (CDN)

Israel da Farmácia (PDT)

Ney Burguer (PSB)

Rodyson do Zé Milton (PV)

Roger Viegas (Republicanos)

“Sem conhecimento”

A assessoria de comunicação da prefeitura de Divinópolis informou, nesta quinta-feira (20/7), que não tem conhecimento do conteúdo dessa denúncia protocolada na Procuradoria-Geral de Justiça e que não foi notificada até o momento.



Na ocasião da primeira denúncia, justificou a declaração do prefeito e do chefe de gabinete baseada na Lei nº 8.448/2018, o programa Adote um Bem Público.



“Logo que se iniciou a atual gestão, o Prefeito Gleidson entrou em contato com vários empresários pedindo ajuda para revitalizar praças, pontes, canteiros, postos de saúde, asfaltar e calçar ruas, etc. Em razão de sua credibilidade, foram adotados aproximadamente 200 bens públicos. Essa ação rendeu a ele o prêmio Sebrae Prefeito empreendedor 2021. O Prefeito Gleidson sempre pediu colaboração aos empresários para que ajudassem investir na cidade e no cuidado dos bens públicos, tudo de acordo com a Lei, e nunca fez pedido em benefício próprio. O prefeito irá continuar pedindo ajuda aos empresários para conseguir melhorias para à população.”



*Amanda Quintiliano especial para o EM