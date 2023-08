Janja reage a meme com crítica a Zanin: 'Tem um tantinho de trágico'

IS

Ministro Zanin tem demonstrado nas primeiras atuações uma linha mais conservadora (foto: (Ed Alves/CB))

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comentou, por meio das redes sociais, sobre um meme que faz crítica ao ministro Cristiano Zanin, escolhido por seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF). No Twitter, Janja disse que "o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico".

No vídeo que circula na internet, o meme traz no início uma imagem de Zanin borrada. Na sequência, aparece Janja limpando seus óculos para "enxergar melhor". Quando ela recoloca o item, enxerga uma foto do ministro da Corte André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo.

Zanin vem sendo criticado por aliados de Lula por seu posicionamento em julgamentos de pautas da esquerda. No último dia 24, ele votou contra a descriminalização da maconha para uso pessoal. O ministro também votou contrário a equiparar homofobia e transfobia ao crime de injúria racial. Juristas e fontes ligadas ao Supremo apontam que o magistrado demonstra, nessas primeiras atuações, uma linha mais conservadora e menos garantista.