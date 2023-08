Zanin decepciona eleitores de Lula ao votar contra descriminalização

Ministro Cristiano Zanin votou contrário a descriminalização do porte de maconha e contra a equiparar homofobia e transfobia a injúria (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

O ministro Cristiano Zanin, recentemente indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cargo no Supremo Tribunal Federal (STF) foi, até o momento, o único a votar contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A posição do desagradou eleitores do petista nas redes sociais. Até o momento, 5 ministros votaram favoráveis.