Zanin pede vista em julgamento da 'revisão da vida toda do INSS

Ministro Cristiano Zanin pediu vista sobre a 'revisão de vida toda' do INSS; ele tem 90 dias para retomar o julgamento (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

O julgamento do recurso do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) contra a decisão da "revisão da vida toda", que dá direito aos aposentados e pensionistas de considerar no cálculo todas as contribuições feitas antes de julho de 1994, foi suspensa nesta terça-feira (15/8) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin pedir vista para aprecisar o caso.