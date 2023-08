Janja comenta vestido usado na posse de Zanin como ministro do STF

440

Cristiano Zanin é cumprimentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama Janja da Silva (PT) após posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (foto: Ricardo Stuckert/PR) A primeira-dama Janja Lula da Silva (PT) parabenizou o ministro Cristiano Zanin por sua posse no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida em cerimônia nesta quinta-feira (3/8). Contudo, ela chamou atenção por "defender" o vestido que usou na ocasião.









O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou estar "feliz" com o novo integrante do Supremo. Zanin, que foi advogado do petista durante o caso da Operação Lava Jato, foi aprovado pelo Senado por 58 votos, contra 18.





Ele irá assumir a vaga deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski que se aposentou em abril deste ano, prestes a completar a idade máxima de 75 anos.





Lula ainda deve indicar um segundo nome para a corte, pois a ministra e atual presidente do STF Rosa Weber também irá atingir a idade limite em outubro deste ano.

Estiveram presentes na solenidade que empossou Zanin, ministros do governo federal, integrantes aposentados do STF, magistrados, congressistas, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).