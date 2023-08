Fazendeiro é preso suspeito de ameaçar 'dar um tiro na barriga' de Lula

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar o Pará nos próximos dias (foto: Sergio Lima / AFP) Foi preso em Santarém (PA), no fim da tarde desta quinta-feira (3/8), um fazendeiro suspeito de ter feito ameaças de “dar um tiro na barriga” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Daniela Lima do “Portal G1”.





Ainda segundo o "G1”, a Polícia Federal (PF) afirmou que o homem teria feito ameaças enquanto fazia compras em uma loja de bebidas na última quarta-feira. Durante a compra, ele teria ameaçado atirar na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria em Santarém.





Após denúncia de uma das testemunhas, o inquérito foi instaurado e o homem responderá pelos crimes de ameaça e incitação de atentado contra autoridade por motivação política.





Além disso, o fazendeiro é apontado como vinculado à grilagem e ao garimpo, possuindo terras avaliadas em mais de R$ 2,5 milhões.





Ao ser encontrado pela PF nesta quinta-feira, o suspeito confessou aos policiais que havia participado dos atos de 8 de janeiro em Brasília e invadido o salão verde da Câmara dos Deputados.





Ele também afirmou ter participado das manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção em Santarém durante 60 dias consecutivos e que financiou a manifestação com R$ 1 mil diariamente.





O presidente Lula participará da Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9 de agosto, no Pará. Antes disso, no dia 7, Lula deverá visitar o Navio Hospital Escola Abaré e, no mesmo dia às 9h30, participar da inauguração da Infovia 01.