Lula sobre Dallagnol: 'Montou uma quadrilha no Ministério Público'

Aconselhado a evitar nomes de desafetos políticos para evitar desgastes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (1º/8), que o ex-procurador Deltan Dallagnol "montou uma quadrilha" no Ministério Público Federal. Enquanto coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, Dallagnol foi o responsável por apresentar a denúncia contra Lula no caso do triplex do Guarujá.





No podcast 'Conversa com o Presidente', Lula disse que o ex-procurador fez ele perder a confiança no órgão público e afirmou que Dallagnol e sua equipe era um bando de "aloprado" que "queriam tomar o poder".





Em outro momento da live, Lula também fez críticas à imprensa e a forma como eles noticiaram a Operação Lava-Jato. "Às vezes a imprensa contribui para o bem e contribui pro mal. Na época da Lava-Jato, um grande setor da imprensa se deixou enganar pelo Moro e pelo Ministério Público, e eles não tem coragem de reconhecer que se enganaram, então eles vão continuar contando a mesma história", disse.

Lula voltou a disparar críticas a Dallagnol (foto: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP/ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Para o presidente, na época da Lava-Jato, o então juiz federal Sergio Moro e Dallagnol estabeleceram uma "espécie de pacto" que convenceu toda a sociedade que todas as acusações contra os envolvidos na Operação Lava-Jato eram verdadeiras. "A sociedade embarcou através dos meios de comunicação. Era uma coisa unânime. Tinham pessoas que eram tão importantes nesse país e viraram pó. Muitas empresas importantes se destruíram."