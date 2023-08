'Era brincadeira', diz militar sobre mensagem de invasão do Congresso

440

Oficial já foi preso duas vezes pela PF, na operação Lesa Pátria, em decorrência dos desdobramentos dos atos golpistas (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O major da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Flávio Silvestre de Alencar disse que a mensagem encontrada pela Polícia Federal, na qual ele diz em um grupo de WhatsApp com outros policiais que “na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso”, foi uma declaração “infeliz” e era uma brincadeira.

O oficial acredita que, por isso, está preso há mais de 70 dias, após ser alvo de uma operação da PF. Ele explicou que a mensagem era referência ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). “Sim, eu falei mesmo aquela mensagem. Ela foi dita no grupo. A mensagem foi infeliz. Porém, precisamos contextualizar os fatos. O grupo onde foi postado aquela mensagem não era institucional, onde debatíamos várias coisas, conversava assuntos aleatórios, brincadeiras com times de futebol", disse.



“Era um grupo de amigos. Outro ponto: aquela mensagem foi postada no dia 20 de dezembro. Em nenhum momento, a mensagem foi dita para questionar as eleições, urnas eletrônicas. O comentário era uma brincadeira. Ao final, as mídias jornalísticas não retrataram veridicamente, porque embaixo tinha um ‘kkkk’. A discussão era sobre o Fundo Constitucional, e todos nós sabemos que o Fundo é importante para o DF”, completou o major.



O oficial já foi preso duas vezes pela PF, na operação Lesa Pátria, em decorrência dos desdobramentos dos atos golpistas. À época da última prisão, na 12ª fase da operação, o Correio apurou que a PF encontrou uma troca de mensagens do oficial em um grupo do WhatsApp, em dezembro de 2022, nas quais ele afirma que, "na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso".



As mensagens foram encontradas no telefone do tenente Pereira Martins — alvo da 5ª fase. A informação foi dada inicialmente pelo G1 e confirmada pela reportagem. Com a revelação de novos elementos, a corporação entendeu ser necessária a prisão do oficial para não comprometer o avanço das investigações.

CPI

O major da PMDF Flávio Silvestre de Alencar será ouvido nesta quinta-feira (3/8), às 10h, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa (CLDF). O oficial teria determinado o recuo de tropas da corporação na via de acesso à Praça dos Poderes, em 8 de janeiro.



O major está preso na Academia de Polícia Militar do Distrito Federal, em cela próxima à do ex-comandante do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, Jorge Eduardo Naime. O requerimento para convocação do oficial é do deputado distrital Fábio Felix (PSol).