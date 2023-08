Ricardo Salles questiona relação de líder sem-terra com deputada do Psol

440

Em depoimento desta quarta-feira (3/8) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), José Rainha, um dos líderes da Frente Nacional de Lutas no Campo e na Cidade (FNL), afirmou que “tem relações políticas e fraternas” com a deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP).

Rainha foi questionado pelo relator da comissão, deputado Ricardo Salles (PL-SP), a respeito da proximidade com a parlamentar. “As relações que eu tenho com os deputados que estão no campo da defesa da reforma agrária são fraternas e políticas, são essas, na causa que nós defendemos, na defesa da reforma agrária”, justificou.A sabatina de Rainha acontece um dia após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Fedetal (STF), ter negado o pedido dele para não comparecer à CPI. Na comissão, hoje, foi exibido um vídeo no qual o líder sem-terra pedia votos para a deputada na última eleição. Pedi votos para a Sâmia Bomfim, pedi para outros deputados”, confirmou. José Rainha foi convocado pela CPI do MST em condição de testemunha.

Comissão exibiu um vídeo em que depoente (dir.) pede votos para a deputada Sâmia Bomfim (foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Três deputados apresentaram requerimento para que Rainha fosse ouvido na oitiva: Kim Kataguiri (União-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Evair Vieira de Melo (PP-ES). Os parlamentares argumentaram que o líder da FNL poderia trazer esclarecimentos para o inquérito em discussão.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro