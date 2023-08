Deputada do Psol discute com secretário sobre chacina do Guarujá

Durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), nessa quarta-feira (2/8), a deputada federal Sâmia Bonfim (Psol-SP) aproveitou a presença do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para questionar a operação da Polícia Militar em Guarujá, onde 16 pessoas morreram. Durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), nessa quarta-feira (2/8), a deputada federal Sâmia Bonfim (Psol-SP) aproveitou a presença do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para questionar a operação da Polícia Militar em Guarujá, onde 16 pessoas morreram.









Segundo o G1, a operação começou a registrar mortes na sexta-feira (28/7) , noite seguinte ao assassinato morte do PM Patrick Reis. O policial patrulhava uma área próxima da comunidade da Vila Júlia, quando foi alvejado com tiros no tórax.









Guilherme Derrite (centro) disse que torturas e excessos são "narrativas" (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

“Todos nós queremos saber por que e quem matou o policial Patrick, e eu falo isso como filha de policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de um trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina. Não há nenhuma prova de que as pessoas assassinadas tenha alguma coisa haver com o assassinato do policial”, destacou a deputada, que ainda citou relatos de torturas e excessos.





Derrite rebateu as acusações sobre os excessos da PM na ação, e defendeu o trabalho do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já elogiou o trabalho dos militares. “Deputada, estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora como mulher ia defender a policial que tomou tiros de fuzil, pelas costas, do crime organizado”, disse o secretário sobre aplausos de parlamentares da bancada da bala.





Derrite ainda citou o nome de policiais atingidos por tiros e pontuou os excessos como “narrativas”. “Não estou querendo politizar e nem polemizar. Essas narrativas de que houve torturas, execuções, todos os exames do Instituto Médico Legal (IML), as necropsias não apontam sinais de violência”, afirmou.