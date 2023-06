Coronel reclama de 'omissão' da Secretaria de Segurança no 8 de janeiro

440

Coronel afirmou que no dia 7 de janeiro Secretaria já havia recebido informação de invasões (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), reclamou de uma suposta omissão da Secretaria de Segurança Pública do DF durante os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), nesta segunda-feira (26/6), o militar afirmou que a pasta deveria ter acionado um gabinete de crise.









Segundo Naime, no dia 7 de janeiro, às 10h, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já informava que haveria invasão nos prédios públicos. “Se essa informação chegou ao nível de secretário e comandante-geral (da PM do DF), eles não tomaram as providências. Minimamente a gestão de crise tinha que ter sido acionada”, disse.





O PM ainda ressaltou que o secretário passou aquela tarde informando ao governador Ibaneis Rocha que estava tudo bem. “Causa estranheza ter uma informação precisa às 10h da Abin e o secretário sequer acionou o gabinete de gestão de crise”, destacou Naime, preso em fevereiro pela Operação Lesa Pátria da Polícia Federal (PF)

Atestado





“Mas eu já havia sido conduzido para o Congresso, já estava aqui, já havia sido alterada minha rotina e como não tenho nada que não possa declarar perante a essa comissão, eu espontaneamente decidi vir, mesmo não estando na minha melhor performance emocional”, justificou.