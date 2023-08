Dino faz post cheio de elogios a Cristiano Zanin, novo ministro do STF

440

Ministro Cristiano Zanin recebe cumprimentos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), compareceu, nesta quinta-feira (3/8), à posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez elogios ao novo itegrante da Corte em suas redes sociais.





Zanin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril. Seu nome foi aprovado no Senado Federal, inclusive com apoio de deputados bolsonaristas.

Ao novo integrante do STF foram desejadas as boas-vindas da ministra e presidente do Supremo Rosa Weber que também teceu elogios ao ex-advogado do petista.