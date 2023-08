Zanin toma posse como ministro em cerimônia no Supremo Tribunal Federal

440

Em sessão solene, Supremo Tribunal Federal empossou o agora ministro da Corte Cristiano Zanin (foto: EVARISTO SA / AFP) Em pouco mais de 15 minutos, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber empossou, nesta quinta-feira (3/8), o novo integrante da Corte, o ministro Cristiano Zanin.









Entre os presentes na sessão solene estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), responsável pela indicação do advogado ao cargo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





O ex-integrante do STF, Ricardo Lewandowski que se aposentou em abril deste ano, abrindo a vaga que passa a ser ocupada por Zanin a partir deste momento, também esteve presente. Também foram à cerimônia os ex-ministros do STF Carlos Velloso, Nelson Jobim, Marco Aurélio Mello, Cezar Peluso e Ayres Britto

Cristiano Zanin foi conduzido ao plenário pelo decano e pelo integrante mais novo do Supremo, os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, no local ele prestou compromisso com a posse ao cargo.





Com isso, Zanin se une aos ministros Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.