Lula sobre Zanin: 'Não era meu amigo, era meu advogado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou que tenha amizade com o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, e que a função de um integrante da Suprema Corte é cumprir a Constituição.

"Nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é obrigação, que é cumprir a Constituição", afirmou Lula em entrevista à Record, exibida na noite desta quinta-feira (13/7).

Apesar de os opositores ao governo federal terem aprovado a indicação de Zanin na sabatina no Senado, eles criticaram a relação do futuro ministro com o petista. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) questionou, com base em uma fakenews, se o advogado havia sido padrinho de casamento do petista com a socióloga Janja da Silva.