Nomeação de Zanin como ministro do STF é publicada no Diário Oficial

Cristiano Zanin foi indicado por Lula para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski (foto: Geraldo Magela/Agencia Senado)

Cristiano Zanin, o ex-advogado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi oficialmente nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O decreto assinado por Lula foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na edição desta quarta-feira (5/7).A previsão é de que o jurista tome posse em agosto, após o recesso do Poder Judiciário. A data está sendo avaliada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Zanin foi indicado ao cargo para substituir o ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril.Zanin foi aprovado como ministro em 21 de junho, após 8 horas de sabatina. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o jurista recebeu 21 votos a 5. Já no plenário do Senado Federal, o placar foi de 58 a 18, sem abstenções.Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o jurista atuou em diversos âmbitos do direito, como empresarial e falimentar, aeronáutico, marítimo, eleitoral e internacional. O caso mais conhecido de sua carreira é o do presidente Lula, no qual foi absolvido de processos da Lava-Jato.