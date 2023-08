Dino para bolsonaristas na CPMI: 'Não adianta ficar inventando fatos'

440

Dino afirma que os opositores fracassaram ao tentar fraudar as eleições e dar um "golpe de estado" (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Muito questionado pelos parlamentares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos, o ministro da Justiça Flávio Dino se defendeu das acusações de omissão durante os ataques de 8 de janeiro. Em suas redes sociais, o membro do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) listou três “verdades comprovadas”.









1. Tentaram fraudar a eleição de 2022 para ficar no poder. Ainda assim, perderam.



2. Tentaram dar um golpe de estado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente.



3. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Não conseguiram.



“Essas são verdades comprovadas. Não adianta ficar inventando 'fatos' para encobrir tais verdades. E vamos seguir governando e cuidando da população. Muito trabalho para reconstruir o Brasil”, disse Flávio Dino.





O ministro tinha sido requisitado a ceder as imagens do seu ministério no dia dos ataques em Brasília, mas havia negado o acesso. Dino alega que as imagens não podem ser compartilhadas por estarem em “sede de investigação criminal”. “Esta decisão administrativa visa preservar a autoridade do Poder Judiciário”, disse o Ministério da Justiça.





Hoje (1/8), o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA), deu 48 horas para que o ministro envie as imagens ao colegiado. Passado o prazo estabelecido, a comissão acionará o Supremo Tribunal Federal (STF).