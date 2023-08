'Nikolas cassado' fica em alta do Twitter; entenda

440

Nikolas Ferreira afirmou que negar o holocausto e permitir a existência de um partido nazista são atitudes enquadradas na "liberdade de expressão" (foto: Reprodução)

O termo “Nikolas cassado” ficou entre os mais comentados do Twitter nessa segunda-feira (31/7). Internautas consideram que falas do deputado Nikolas Ferreira (PL) para o podcast Irmãos Dias configuram apologia ao nazismo, o que seria passível de cassação de seu mandato.





"Segundo ele [o autor], a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que se auto regula, não censurando as coisas, mas sim deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo ali é um absurdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista, pequeninismo, não tem relevância nenhuma. As pessoas vão olhar e falar: 'ridículo isso, não fazer fazer parte disso'.", diz Nikolas no vídeo. Durante a entrevista, Nikolas cita um autor para defender que negar o holocausto contra os judeus na Segunda Guerra Mundial e permitir a existência de um partido nazista seriam "liberdade de expressão". Apesar da declaração, o parlamentar também pontua que há "limites na liberdade de expressão"."Segundo ele [o autor], a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que se auto regula, não censurando as coisas, mas sim deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo ali é um absurdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista, pequeninismo, não tem relevância nenhuma. As pessoas vão olhar e falar: 'ridículo isso, não fazer fazer parte disso'.", diz Nikolas no vídeo.

Repercussão nas redes

Com a circulação do trecho, o deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou em suas redes sociais, neste domingo (30/7), que o bolsonarismo precisa ser "criminalizado urgentemente", assim como o nazismo na Alemanha.

"Estou trabalhando com afinco no meu projeto, e espero muito o apoio popular pra que ele seja aprovado, tornando crime inafiançável o Bolsonarismo em todo território brasileiro. Aqueles que consideram exagero da minha parte, ou que de alguma forma negligenciam o que está acontecendo, estará para sempre com as mãos sujas de sangue, assim como aqueles que, podendo evitar a ascensão de Hitller, não o fizeram", escreveu Janones em suas redes sociais.









“Qualquer apologia ao nazismo, ainda que disfarçada sob a manto do “direito de expressão”, deve ser punida com cassação de mandato, inelegibilidade e, a depender da gravidade do caso, com prisão! Intolerância com os intolerantes: nazistas e fascistas não passarão!”, disse Janones.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.