CPMI: Abin emitiu 33 alertas entre 2 e 8 de janeiro

O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha declarou nesta terça-feira (1°/8) que a agência emitiu 33 alertas do início do ano até a véspera dos ataques terroristas de 8 de janeiro. Entre as informações prestadas estava o aumento considerável no número de ônibus estacionados em Brasília no dia anterior ao ataque.