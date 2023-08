Tebet sabia da escolha de Pochmann para IBGE, diz Lula

440

Tebet e Marcio Pochmann se encontraram nessa segunda-feira (31/7) (foto: (Reprodução/Ministério do Planejamento))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (1º/8), durante live semanal, que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estava ciente da indicação do economista Marcio Pochmann para o comando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão subordinado à pasta.





“A Simone Tebet sabe que o Marcio Pochmann é meu escolhido há muito tempo e, com toda a clareza, ela ponderou que era importante terminar o Censo (Demográfico). Terminou o censo, agora o Marcio Pochmann vai tomar posse como presidente do IBGE”, afirmou.

O anúncio da escolha de Pochmann foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, logo depois de Tebet ter dito que não havia tratado do assunto. “Tentaram inventar briga, dizendo que ‘o Lula passou por cima da Simone, atropelou’. Primeiro, o presidente nunca atropela, o presidente faz o que tem que fazer. Eu não atropelaria porque não é meu jeito de fazer política, eu converso quantas vezes for necessário”, disse o presidente.

Lula elogiou ainda a conduta de Tebet: “A Simone é uma das coisas boas que aconteceram no meu governo. É uma pessoa de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país”.

'Cota pessoal'

O presidente também defendeu a indicação de Pochmann diante das críticas de que a escolha caiu na cota pessoal de Lula, que mantém relação de proximidade com o economista. “Não é aceitável as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Marcio Pochmann. É um dos grandes intelectuais desse país, um rapaz extremamente preparado”, afirmou.

“Eu o escolhi porque confio na capacidade intelectual dele, é um pesquisador exímio. Agora, algumas pessoas que possivelmente queriam ir para lá ficam colocando dúvida sobre a idoneidade”, emendou.