Lula afirma estar feliz com posse de Cristiano Zanin no STF

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimenta o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin; a primeira-dama Janja da Silva também esteve presente na posse (foto: Ricardo Stuckert/PR) Responsável pela indicação do recém empossado ministro Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi sucinto ao ser indagado sobre a cerimônia do novo integrante do Supremo e disse estar "feliz".









Estiveram presentes na solenidade, além do presidente e da primeira-dama Janja da Silva. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Integrantes do governo federal, congressistas, ministros aposentados do Supremo e magistrados também estiveram no local.

Neste ano, Lula também deve indicar mais um integrante pois a ministra e presidente do STF Rosa Weber irá se aposentar compulsioriamente em outubro, quando completa 75 anos.