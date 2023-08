Lula: BC deveria ter reduzido juros 'três reuniões atrás'

440

Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (2/8) esperar que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduza, na reunião de hoje, a taxa básica de juros da economia que está em 13,75% ao ano e que tal decisão já deveria ter sido tomada. A declaração ocorreu durante café da manhã com a imprensa estrangeira no Palácio do Planalto.





"Esperamos que hoje o Copom tome a decisão que já deveria ter tomado há três reuniões de reduzir a taxa de juros, porque não tem explicação. Vamos ver o que vai acontecer", apontou.

O petista voltou a dizer que o Brasil “tem hoje a maior taxa de juros real do mundo sem nenhuma explicação" e reiterou críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto.





"Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Então tem uma lógica, eu não sei a quem ele está servindo, não sei, sinceramente eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é", emendou.





"Vamos continuar crescendo mesmo assim. Essa vai ser a boa surpresa. Nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Por isso eu estou tranquilo", finalizou.