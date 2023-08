Convidados pagam R$ 900 para participar da festa da posse de Zanin

440

Festa em comemoração pela posse de Zanin (foto: (Mayara Souto/ CB))

O recém empossado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin comemora o novo cargo em jantar no Espaço Monumental, Setor de Clubes Sul, em Brasília, na noite desta quinta-feira (3/8). O ingresso para o evento custava R$ 900.

Mesas e cadeiras de madeira, toalhas brancas e arranjos de flores copo de leite fazem a decoração da cerimônia. Taças de vinho e de champanhe são dispostas na mesa, bem como uma mesa à parte com xícaras de café e chá para o pós refeição. O ambiente clean traz uma ideia de tranquilidade ao evento.

Leia: Janja comenta vestido usado na posse de Zanin como ministro do STF

De acordo com a organização do evento, cada convidado precisou desembolsar R$ 900 para estar presente no local. De fora, as bebidas parecem de alta qualidade. Uma mesa comprida com cinco panelas nos fogo e chefes aguarda o público.

Leia: Dino faz post cheio de elogios a Cristiano Zanin, novo ministro do STF

No palco, um grande violoncelo está acomodado e outros instrumentos musicais. A atração da noite é a banda Solange, com dois integrantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). Até às 20h30 Zanin ainda não tinha chegado ao local.