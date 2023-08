CPMI aprova convocação de hacker da 'vaza jato'

440

Delgatti teria se encontrado com Bolsonaro sobre invadir as urnas eletrônicas (foto: Reprodução/Twitter) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos aprovou, nesta quinta-feira (3/8), a convocação do hacker Walter Delgatti, preso em operação da Polícia Federal que investiga a invasão de sistemas do poder Judiciário.









Zambelli também teria apresentado o hacker ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda em 2022. O hacker havia sido questionado se conseguiria invadir o sistema das urnas eletrônicas se tivesse sido municiado com o “código-fonte” dos sistemas do TSE. No entanto, ele disse aos investigadores que só poderia ter acesso ao código dentro da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









“As falas da Zambelli são o suficiente para mostrar as ligações com a intenção golpista entre ela, o hacker, a cúpula do PL e o próprio Bolsonaro”, disse Rogério, afirmando que a oitiva ainda está dentro do escopo do ataque aos Três Poderes no 8 de Janeiro.