CPI do 8/1: Nikolas e Duda Salabert discutem antes da sessão

Discussão ocorreu antes do início oficial da sessão da CPMI do 8/1 (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Enquanto os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos debatiam quais requerimentos seriam votados, nesta quinta-feira (3/8), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Duda Salabert (PDT-MG) acabaram discutindo. Em determinado momento a parlamentar mineira precisou seprar o colega bolsonarista de uma discussão mais acalourada com a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).









Segundo o jornal "O Estado de S.Paulo", a deputada Jandira subiu o tom de voz contra o presidente da CPMI, Arthur Maia (União-BA), e o acusou de romper o acordo feito entre os parlamentares para favorecer os bolsonaristas. O parlamentar teria tirado dos blocos o requerimento para solicitar os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Apesar do momento tenso, não houve agressão física pelas partes envolvidas. Segundo Duda, vários parlamentares estavam envolvidos na discussão, mas os empurrões relatados não ocorreram. A assessoria de Nikolas também negou as supostas agressões. Maia também teria incluído o requerimento de parlamentares do Partido Liberal (PL) para convocar o fotógrafo Adriano Machado, da Reuters, que fez uma cobertura fotográfica dos ataques aos três poderes. O presidente do colegiado afirmou que era contra o requerimento, mas que o manteria no bloco por razões regimentais.





Hoje, o colegiado aprovou a convocação do hacker Walter Delgatti Neto, preso nessa quarta-feira (2/8) em operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma invasão aos sistemas eletrônicos do poder Judiciário, em conluio com a deputada Carla Zambelli (PL-SP).





Outra três pessoas também foram convocadas: