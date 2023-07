Esposa de governador é furtada em restaurante de Barcelona

440

Caso ocorreu durante viagem da primeira-dama e Ibaneis na Europa (foto: (Ed Alves/CB))

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha , foi furtada dentro de um restaurante de Barcelona, na Espanha, nesta semana. O caso ocorreu enquanto ela, o governador Ibaneis Rocha (MDB) e os filhos do casal aproveitavam as férias na Europa.

Mayara, que é ex-secretária de Desenvolvimento Social do DF , contou nas redes sociais que decidiu dar uma passeada no centro de Barcelona, acompanhada do filho do casal, Mateus, de 4 anos. A primeira-dama explicou que fez uma compra, e deixou a aquisição no carrinho onde estava o filho caçula de Ibaneis.

“Como estávamos andando na rua, falei: ‘Filho, vamos lavar as mãos. Eu peguei a minha compra, deixei na parte debaixo do carrinho e deixei o carrinho na porta do banheiro. Entrei com o Mateus, lavamos as mãos e voltamos. Depois, coloquei ele sentado e deixei o meu celular com ele enquanto íamos comprar o nosso lanche, e o carrinho perto (...)”, explicou.

“Comprei o lanche e esperei preparar (o lanche). Peguei o lanche, levei para a mesa e me sentei. Estava eu e ele, Mateus, e estávamos de costas para o fluxo. Tinha uma mesa lateral sem ninguém e a mesa ao lado com um casal brasileiro. Foi questão de um minuto e meio, no máximo dois minutos, que eu estava sentada. Eu dei duas mordidas no sanduíche e escutei um barulho como se fosse a moça da limpeza catando as sacolas de lanche que estavam na mesa de alguém”, contou Mayara.

A primeira-dama contou que, no mesmo momento, lembrou da água que estava no carrinho. Nesse momento, ela virou e não encontrou mais a sacola de compras. “Quando eu virei, perguntei: ‘cadê minha sacola?’ No momento, eu levantei e perguntei onde estava ela. O casal entendeu e perguntou o que houve e respondi que acabei de ser roubada. Eu falei que iria chamar a polícia. Fiquei revoltada, porque estava no fundo do estabelecimento”, contou.

Mayara disse que o gerente do estabelecimento iria resolver a situação, e afirmou que olhou na câmera de segurança e flagrou um homem levando a sacola de compras da primeira-dama. “Ele confirmou que era um rapaz que estava sentado numa mesa atrás de mim. Ele não me deixou ver o vídeo (...) e me disse que o homem pegou a sacola e saiu. Foi questão de segundos quando eu ia pegar a garrafinha de água”, completou.

Ela prosseguiu contando nos stories que telefonou para o governador, que explicou que, mesmo que se tratasse de um furto, não seria o ideal ir à delegacia, porque o casal e os filhos iriam retornar ao Brasil no dia seguinte e não teria como acompanhar o desdobramento do caso. Ibaneis disse, também, que não seria bom levar o caçula do casal a um local como uma delegacia de polícia.

“Poderia ter sido algo muito pior, violento. Graças a Deus não passei nada por isso. Não aconteceu nada de grave. Eu sei que tudo que tentam arrancar da gente, Deus restitui de uma forma muito maior”, agradeceu.

O Correio procurou o restaurante onde Mayara, acompanhada do filho caçula do casal, foi furtada. Até o fechamento dessa matéria, não obtivemos resposta.

Férias

Ibaneis, acompanhado de Mayara e os filhos, viajaram para a Grécia durante as férias. Eles retornaram a Brasília na quinta-feira (20/7), e antes passaram por Barcelona, na Espanha, onde ocorreu o furto das compras da primeira-dama.

O chefe do Executivo local retornou e cumpriu agenda ontem. Acompanhado das forças de segurança do DF, Ibaneis esteve no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a solenidade que comemorou a assinatura da medida provisória (MP) que tratou do reajuste salarial de 18% para policiais militares, civis e bombeiros do DF.

Antes de entrar no salão, o emebedista conversou com jornalistas e aproveitou para agradecer a Lula pela compreensão, concedendo o reajuste de 18% em duas parcelas, sendo a primeira, de 9%, no início de agosto.

"Com isso, cumprimos o nosso dever junto às forças de segurança do Distrito Federal, e vai também o agradecimento ao presidente Lula e toda sua equipe de governo pela compreensão da necessidade desse reajuste para recompor, mesmo que em parte, o salário dessa turma que tanto valoriza o Distrito Federal, que cuida da nossa população", disse Ibaneis.

Conforme previsto na Lei Orgânica do DF, o governador e a vice podem se afastar durante 30 dias em cada ano de mandato.