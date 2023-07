Temer entra na onda rosa de Barbie nas redes: 'Barbie-me-ei'

440

Reconhecido por postura sisuda, Temer é mais um a entrar na onda do filme da boneca (foto: Mauro Pimentel/AFP) O ex-presidente Michel Temer (MDB) é mais um a entrar na onda do lançamento mais comentado dos cinemas na última semana. O político publicou em seus perfis nas redes sociais um vídeo em que aparece vestindo um terno rosa, figurino que imita o do boneco Ken, parceiro de Barbie no filme que estreou nas salas brasileiras na última quinta-feira (20/7).









Para completar, o vídeo tem como trilha sonora uma versão da música “Barbie Girl”, do grupo de pop escandinavo dos anos 1990 Aqua. Na paródia, há um diálogo simulado entre a boneca e o ex-presidente do Brasil.













Por outro lado, o lançamento também tem repercutido negativamente entre algumas alas políticas. Nomes conservadores já se pronunciaram pedindo boicote ao produto, como no caso da deputada estadual mineira Alê Portela (PL) , que disse que o filme apresenta uma ‘inversão de valores’ e cita a ligação do tema com o público LGBTQIA+.