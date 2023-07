Janja posta foto com a ministra da Saúde: 'Barbie girls'

440

Nísia é pressionada a deixar o cargo de ministra da Saúde, mas Lula garante que não troca a pasta (foto: Janja/Twitter/Reprodução)





Apesar do programa pouco ter a ver com a pasta comandada por Nísia, a presença da ministra pode ser vista como uma forma de demonstrar apoio a sua permanência no cargo, cobiçado pelos partidos do centrão. Nos últimos eventos, Lula tem feito questão de ressaltar que não usa o ministério da Saúde como moeda de troca por apoio no Congresso Nacional.





“Tem pessoas e funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente: a Nísia não é ministra do Brasil, ela é minha ministra", disse o presidente durante o evento de sanção da lei do Mais Médicos , no dia 14 de julho.

Em clima de estreia do filme 'Barbie', nesta quinta-feira (20/7), a primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e anunciou que semana que vem fará uma live com a gestora.