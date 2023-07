Ibaneis institui o 8/1 como o Dia em Defesa da Democracia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a lei que torna o dia 8 de janeiro como o Dia em Defesa da Democracia.

Manifestantes invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro deste ano





O projeto de lei é de autoria do deputado distrital Gabriel Magno (PT). O PL foi aprovado no plenário da Câmara Legislativa (CLDF) em 27 de junho, instituindo o 8 de janeiro — dia dos atos golpistas — no Calendário Oficial de Eventos do DF.Nos atos daquele final de semana, manifestantes invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, inconformados com o resultado das urnas de outubro do ano passado.