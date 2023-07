Ex-governador do RJ Sérgio Cabral será homenageado por escola de samba

Sérgio Cabral ficou preso por seis anos em razão da Operação Lava-Jato (foto: AFP/REPRODUÇÃO) O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral será homenageado pela escola de samba União Cruzmaltina no carnaval de 2024. Em suas redes sociais, a escola de samba carioca publicou um vídeo anunciando o lançamento do tema, que será divulgado oficialmente no domingo (23/7).

No 'teaser' a Cruzmaltina faz referências a feitos da gestão do ex-governador, como a expansão do metrô da Zona Sul até a Barra da Tijuca, as Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) e o Teleférico do Alemão.

A escola de samba, que representa a torcida do Vasco da Gama, time a qual Sérgio Cabral torce, faz parte da Série Prata do Carnaval do RJ. O desfile acontecerá na Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio de Janeiro, local das divisões de acesso à Marquês de Sapucaí.





23:02 - 16/12/2022 STF revoga prisão de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro g1, o presidente da Cruzmaltina, Rodrigo Brandão, disse que a escola de samba vai contar a história do ex-governador desde a infância até a sua vida pública. Ele também conta que o desfile mostrará que a Lava-Jato teve o objetivo de denegrir a imagem do ex-governador e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos presos na operação. Ao, o presidente da Cruzmaltina, Rodrigo Brandão, disse que a escola de samba vai contar a história do ex-governador desde a infância até a sua vida pública. Ele também conta que o desfile mostrará que a Lava-Jato teve o objetivo de denegrir a imagem do ex-governador e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos presos na operação.

"A escolha do enredo foi a partir de um novo olhar da escola, que é trabalhar com temas atuais. A construção do enredo sobre o [ex] governador para 2024 nasce nesse novo modelo. Procuramos o [ex] governador e tivemos uma reunião por mais de 4 horas. Expliquei o projeto, e ele entendeu que não é para denegrir a sua imagem", conta.





"A intenção é destacar tudo de bom que ele já criou. Ele é um homem de mais de 30 anos de vida pública, e é inadmissível ele ser apedrejado do jeito que ele é pela mídia. Vamos partir do princípio de que a Lava Jato era para denegrir a imagem de dois dos principais políticos: Sérgio Cabral e Lula. A escola sairá em defesa do [ex] governador", completou.

Desapontamento





Cabral estava preso preventivamente havia seis anos em decorrência das investigações da Operação Lava Jato. Em seis anos de prisão, Cabral chegou a acumular cinco mandados de prisão, 37 ações penais (sendo duas sem relação com a Lava Jato) e 24 condenações a penas que, somadas, ultrapassaram 400 anos de prisão.

Com o cenário político de Cabral, internautas questionaram a decisão em homenageá-lo. "Estou me desvinculando de qualquer coisa dessa escola! que decepção pra torcida vascaína", comentou um usuário.





"Sabendo agora que vocês terão a audácia de homenagear um ladrão, corrupto, condenado no próximo Carnaval. Isso será um tapa na cara da sociedade e uma mancha na história da escola que vem tendo uma trajetória tão bacana. Repensem esse disparate enquanto há tempo", opinou outro internauta.





"Que vergonha isso!!! Os componentes deveriam se recusar a desfilar e compactuar com essa "homenagem".", disparou.





"É sério mesmo que vão homenagear um cara que foi condenado e ficou preso por 6 anos? O nome do Vasco já está em todos os lugares por causa dessa façanha de vocês. Que loucura é essa? Tá bem difícil ser Vasco ultimamente, nem no samba está ajudando", comentou.